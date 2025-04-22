مسئول ألماني بارز يبدأ اليوم جولة تشمل قطر والإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي

تسعى ولاية شمال الراين - ويستفاليا الألمانية، إلى التقرب اقتصاديا من المنطقة العربية بغرض الحصول على شركاء أقوياء ماليا إلى جانبها.

ومن أجل هذا الغرض، يبدأ رئيس حكومة الولاية الواقعة غربي ألمانيا هندريك فوست، اليوم الثلاثاء، جولة تستغرق 4 أيام في قطر والإمارات، يرافقه وفد يضم أكثر من 12 رئيسا تنفيذيا وعضوا في مجالس إدارة شركات، مثل "أر دابليو إي" للطاقة، و"تيسنكروب" للصناعات التكنولوجية والصلب و"دي إتش إل" للوجستيات، و"كوفيسترو" للصناعات الكيماوية.

ويضم الوفد، أيضا ممثلين عن ميناء دويسبورج ومعرض دوسلدورف الدولي للصناعة.

وخلال الجولة في البلدين اللذين يتمتعان باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز، من المقرر إجراء محادثات بشأن الأعمال والاستثمارات إلى جانب استكشاف فرص للتعاون السياسي، وستتعلق الموضوعات بالطاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وعلى خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا والمسار الجيوسياسي المتغير للولايات المتحدة التي تريد بشكل أساسي أن تترك أوروبا تتدبر شئونها العسكرية بمفردها، تتزايد أهمية المنطقة العربية بالنسبة لألمانيا، وبالتالي أيضا لولاية شمال الراين-ويستفاليا، وتزداد المساعي إلى جذب دول الخليج كشركاء على المستوى السياسي والاقتصادي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يسافر فيها رئيس حكومة لولاية شمال الراين - ويستفاليا إلى قطر بصفة رسمية.

وكان يورجن روتجرز آخر رئيس حكومة للولاية يزور الإمارات، وذلك في عام 2009.