شنجهاي تغير تدابير مكافحة كورونا مع تراجع الإصابات

تفرض شنجهاي نظاما مشابها لذلك الذي كانت تستخدمه قبل ظهور المتحور أوميكرون بدلا من تدابير الإغلاق الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك مع تراجع الإصابات في المدينة الصينية بشكل مستمر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نائب مدير لجنة الصحة في شنجهاي، تشاو داندان، القول في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن المدينة سوف تصنف المناطق ما بين عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر بعد 31 مايو.

وأوضح أن أي منطقة لا تسجل إصابات كورونا أو حالات عدوى محلية لمدة 14 يوما سوف تصنف منخفضة المخاطر، في حين سوف ينطبق تعريف عالية المخاطر على المناطق التي تسجل أكير من 10 إصابات مؤكدة أو حالتي إصابة محلية.

وقال إن سكان المناطق عالية ومتوسطة المخاطر سوف يتم إلزامهم بالبقاء في منازلهم والخضوع لفحوص كل 14 يوما للكشف عن الإصابات.

ويموجب النظام المفروض حاليا في شنجهاي، يتم تحديد "مناطق محظورة" و"مناطق خاضعة للسيطرة" و"مناطق وقاية"، وفقا لأعداد الإصابات فقط ويتم تقييد الحركة بها بدرجات متفاوتة.

وقال عمدة المدينة يوم الاثنين إن شنجهاي تهدف للعودة إلى الحياة الطبيعية واستعادة عمليات الإنتاج بالكامل بحلول منتصف إلى أواخر يونيو. وفي إطار مساعي الحكومة المحلية لاستئناف حركة النقل العام تدريجيا، أعادت فتح 4 خطوط لقطارات الأنفاق في شنجهاي اليوم الأحد.

وسجلت المدينة 622 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في يوم 21 مايو، بعد تسجيل 868 إصابة في اليوم السابق، مع عدم تسجيل أية حالات خارج منشآت العزل الحكومية، وفقا لبيانات من لجنة الصحة في شنجهاي.