رئيس الأقصر للسينما الإفريقية: الدورة المقبلة ستحمل اسم خيري بشارة

قال السينارست سيد فؤاد الجناري، مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن الدورة الـ13 من المهرجان ستحمل اسم المخرج خيري بشارة، أحد مؤسسي تيار الواقعية الجديدة في السينما المصرية؛ وذلك لما قدمه من أفلام سينمائية روائية وتسجيلية مميزة تحمل أسلوبه الخاص في تقديم ملامح وهموم وأحلام الإنسان البسيط، وأصبحت أعماله إضافة كبيرة وجزء هام من صناعة السينما المصرية، التي بلغت الـ127 عاماً من عمرها.

وأضاف فؤاد أنه في إطار هذا التكريم لبشارة سيصدر كتاب عنه وعن أعماله الفنية الروائية والتسجيلية.

كما أكدت المخرجة عزة الحسيني، مؤسس ومدير المهرجان، أن الدورة الـ13 ستنطلق في الفترة من 19 إلى 25 أبريل 2024، وتم اختيار الموعد بعد التنسيق مع المهرجانات الإفريقية الهامة في القارة الإفريقية وخارجها.

وأوضحت الحسيني أن تلك الدورة ستحتفي بالمخرجة السنغالية صافي فاي، والتي رحلت عن عالمنا في مارس الماضي، وهي أول مخرجة إفريقية قدمت أفلاما في جنوب الصحراء، واهتمت بالمرأة والفلاحين البسطاء في السنغال، في إطار سينمائي حمل جودة وتميز كبيرين، وقد كرمها مهرجان الأقصر في دورته السابقة.

وأشارت الحسيني، إلى أن تكريم المخرجة الرائدة صافي فاي، يتضمن إصدار كتاب حول تاريخها وأعمالها كما سيتم عرض عدد من أفلامها.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، وهو أول مهرجان تنظمة مؤسسة مدنية غير ربحية عام 2011، ويقام الآن طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238/2018 بدعم ورعاية من وزارة الثقافة، ووزارات السياحة والآثار "هيئة تنشيط السياحة" الخارجية، والشباب والرياضة، وبرعاية إعلانية من البنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.