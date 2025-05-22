مستشفى العودة في غزة يناشد المجتمع الدولي التدخل فورا لوقف استهداف المنشآت الصحية

ناشدت جمعية العودة الصحية والمجتمعية في غزة المجتمع الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع الجهات المعنية، التدخل الفوري والعاجل لوقف استهداف المنشآت الصحية، وتوفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية والمرضى داخل مستشفى العودة – تل الزعتر.

وطالبت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، بشكل عاجل، بالتنسيق الفوري مع فرق وسيارات الدفاع المدني؛ لتمكينها من الوصول إلى المستشفى والسيطرة على الحريق المندلع في مستودع الأدوية، والذي يُهدد حياة المرضى ويُعرض الخدمات الصحية للتوقف الكامل.

وحذرت من أن «استمرار استهداف المرافق الصحية يُعد جريمة حرب، ويجب أن يتوقف فورًا».

وتواصل طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 66 لعودة الحرب؛ مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وأدّت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 82 مواطنًا، منذ فجر اليوم الأربعاء.