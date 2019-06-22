كوريا الجنوبية تتطلع إلى استئناف مبكر للمحادثات النووية المتوقفة عقب قمة كوريا الشمالية والصين

أعرب المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، (البيت الأزرق)، اليوم /الجمعة/، عن تطلعه إلى أن تؤدي محادثات القمة التي عقدت هذا الأسبوع بين كوريا الشمالية والصين إلى استئناف مبكر لمحادثات نزع السلاح النووي المتوقفة منذ أشهر.

وقالت "كو مين يونج" المتحدثة باسم البيت الأزرق، في بيان، إن "الحكومة ترى أن زيارة الرئيس شي جين بينج لكوريا الشمالية، وعقده لقمة مع الزعيم الكوري كيم يونج-أون فرصة جديدة للمساهمة في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا". وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وصدر البيان عقب اختتام الرئيس شي لزيارة رسمية لكوريا الشمالية استغرقت يومين.

وقالت كو إن كوريا الجنوبية تتوقع استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة في وقت قريب في أعقاب قمة بيونج-يانج وبكين والقمة المقبلة بين سول وواشنطن.