وزير الاتصالات: مركز بيانات موحد للحكومة عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يجري حاليا أرشفة إلكترونية لأكثر من مليار وثيقة حكومية قبل نهاية العام الحالي تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف طلعت - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي" عبر فضائية "دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان - أنه سيكون هناك مركز بيانات موحد للحكومة عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة .

وأوضح الوزير أنه تم اليوم إطلاق 15 خدمة جديدة عبر بوابة مصر الرقمية أبرزها استخراج شهادة الميلاد والبطاقات الشخصية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من التطبيقات الخاصة بكل وزارة ويجري حاليا تدريب الموظفين للانتقال للعاصمة الإدارية .

وأشار إلى أن الوزارة لديها أكثر من 700 تطبيق متخصص للوزارات والجهات الحكومية، مبينا أنه يتم العمل على تطوير أكثر من 900 مكتب بريد ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وتابع أن الوزارة تعمل على تطوير مكاتب البريد لتسهيل صرف المعاشات لمواجهة الزحام في ظل كورونا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على توصيل خدمات الألياف الضوئية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وقال إن حجم التجارة الإلكترونية يشهد نموا كبيرا في ظل جائحة كورونا.