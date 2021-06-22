لا تستطيع بعض النساء التخلي عن الماكياج، ولذلك يستخدمن أنواعا عديدة منه يوميًا، دون أن يدركوا أنه السبب الرئيسي في مشكلات البشرة، وهذا ما كشفته دراسة كندية، فقد أظهرت نتائجها أن مستحضرات التجميل تحتوي على مواد سامة تؤثر على الصحة.

وقالت ميريام دايموند، المشاركة الرئيسية في الدراسة الصادرة عن جامعة تورنتو، إن أغلب مستحضرات التجميل تحتوي على "البيرفلوروالكيل" و"البولي فلورو الكيل"، وهي مواد تدخل في صناعة رغاوي مكافحة الحرائق والمنسوجات وأدوات الطهي.

وأضافت أن وضع مثل تلك المواد على البشرة، يتسبب في تلف الجلد، وتصل أحيانًا إلى التأثير السلبي على المناعة، ويكون ذلك بسبب وصول تلك المواد إلى داخل الجسم، ويسهل حدوث ذلك عند استخدام أحمر الشفاة، بحسب صحيفة "ناشيونال أوفسيفر" الكندية اليومية.

وبالرغم من أن النتائج تعتبر صادمة للنساء اللواتي يستخدمن الماكياج، إلا أن الوضع ليس مخيفًا؛ حيث إنه يمكن استبدال مستحضرات التجميل الكيميائية بأخرى طبيعية، تمنح نفس النتيجة دون التسبب في تدمير البشرة والصحة، وهذا ما أكده دونالد جرانت، طبيب الجلدية الأمريكي.

• ظلال العيون

أوضح أن هناك موادا طبيعية عديدة يمكن صنع الماكياج منها، مثل مسحوق نبات "الأروروت" الذي يستخدم لعمل ظلال العين، ويمكن إضافة جوزة الطيب المطحون للحصول على اللون الذهبي، أو الفحم النشط لظلال اللون الأسود والرمادي، أو بودرة الشمندر للظلال الوردي، وفي حالة الرغبة بالحصول على ظل ثقيل وثابت لساعات طويلة، يجب إضافة 1\8 ملعقة من زبدة الشيا.

• بودرة الوجه

أكد أنه يمكن الحصول على بودرة الوجه، من خلال وضع "الأروروت" كطبقة أساسية، ثم خلط القليل من بودرة الكاكاو مع جوزة الطيب، وتوزيع الخليط بدقة على البشرة- بحسب موقع "سمول فيتبرينت فاميلي" الأمريكي، الذي يقدم نصائح لتوفير الأموال وطرق الاستفادة من المواد الطبيعية.

• الماسكارا والكحل

وللحصول على الكحل أو الماسكارا، قال إنه يجب نقع أنبوب الماسكارا القديم في الماء الساخن لمدة 15 دقيقة، وشفطه جيدًا، ثم إضافة 3\4 ملعقة صغيرة شمع العسل مع نصف ملعقة صغيرة جوز الهند ونصف ملعقة صغيرة من زبدة الشيا، وإضافة إلى 2 ملعقة صغيرة جل صبار وكبسولة فحم نشط، ويمكن استخدام الخليط على الفور، وفي حالة ملاحظة أنها أصبحت صلبة قليلًا، يمكن تسخينها ببطء على نار هادئة قبل الاستخدام.

• أحمر الشفاة

وأشار إلى أن أحمر الشفاة يمكن صناعته، من خلال خلط 2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو أو جوز الهند مع ملعقة صغيرة من شمع العسل، وملعقة صغيرة زبدة شيا، إضافة إلى 2 قطرة من زيت عطري وعلبة بلاستيكية.

وأوضح أنه يجب وضع كوب في إناء ماء ساخن، ثم إذابة الشمع مع الزيت وزبدة الشيا، وبعد الذوبان، يتم إضافة مسحوق البنجر للحصول على درجات اللون الأحمر، أو الكاكاو مع القرفة لدرجات اللون البني، وبمجرد مزج المكونات جيدًا، يجب وضعها في العلبة والبدء في استخدامها بعد أن تبرد.