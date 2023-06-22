 مصرع سائق في حادث تصادم بحدائق أكتوبر - بوابة الشروق
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مصرع سائق في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 7:52 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 7:52 م
لقى سائق مصرعة، إثر حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي أعلى الطريق الأوسطي اتجاة الفيوم بمنطقة حدائق أكتوبر .

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفي بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ملاكي، مما أسفر عن مصرع سائق السيارة الملاكي، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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