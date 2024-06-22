 القوات الروسية تسقط 8 صواريخ و36 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك - بوابة الشروق
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القوات الروسية تسقط 8 صواريخ و36 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

موسكو - د ب أ
نشر في: السبت 22 يونيو 2024 - 11:33 م | آخر تحديث: السبت 22 يونيو 2024 - 11:33 م

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، بجنوب روسيا، أليكسي سميرنوف، اليوم السبت، إسقاط 8 صواريخ و36 مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة.

وكتب سميرنوف في قناته على تطبيق "تليجرام": "تم إسقاط 8 صواريخ للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفسكي وسودجانسكي وبولشيسولداتسكي"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتابع: "كما تم تدمير 36 طائرة مسيرة أوكرانية بالأسلحة الصغيرة ومعدات الحرب الإلكترونية في المناطق الحدودية خلال النهار".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، اخترقت الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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