رئيس النواب الأمريكي: الهجوم على إيران يثبت جدية ترامب في تهديداته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن العملية العسكرية في إيران رسالة واضحة لأعداء واشنطن وحلفائها بأن الرئيس دونالد ترامب جاد في تهديداته.

وأضاف جونسون، أن ترامب كان واضحا وثابتا في رفضه امتلاك إيران سلاحا نوويا، وتم تأكيد ذلك الآن بقوة ووضوح.

ولفت إلى أن ترامب منح إيران كل الفرص للتوصل إلى اتفاق، لكنها رفضت الالتزام باتفاق نزع السلاح النووي.

ويأتي هذا في وقت، أفادت فيه وسائل إعلام أمريكي، بأن واشنطن استخدمت 6 قنابل خارقة للتحصينات في الهجوم على موقع فوردو النووي.

وأضافت أن الولايات المتحدة استخدمت 30 صاروخا من طراز توماهوك في الهجوم على مواقع نووية أخرى.