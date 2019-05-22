مقتل 7 عناصر من داعش الإرهابي إثر ضربة جوية أمريكية بالصومال

لقي سبعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي حتفهم جراء ضربة جوية شنتها القوات الأمريكية استهدفت أوكار التنظيم في الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا المعروفة اختصارًا بـ "أفريكوم" - في بيان أورده راديو "شابيلي" الصومالي اليوم الأربعاء - إن الضربة الجوية وقعت بعد اعتداء مسلحين على القوات الشريكة بمنطقة نائية بالقرب من قرية تقع بالجزء الشمال الشرقي داخل البلاد.

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية كانت بالمنطقة وقت تنفيذ الضربة الجوية "من أجل تقديم المشورة ومساعدة القوات الصومالية والقوات الشريكة".

وقال نائب مدير عمليات "أفريكوم"، جنرال ميجيل كاستيلانوس، "نواصل ممارسة الضغط على الجماعات الإرهابية ومساعدة شركائنا الصوماليين في إحباط عملياتهم" الإرهابية، مضيفًا "نواصل دعمنا حتى تتخلص الصومال من أمثال تنظيم داعش وحركة الشباب".

وتمثل الضربة الجوية التي نفذت أمس الثلاثاء، أولى ضربات الجيش الأمريكي المعلن عنها ضد تنظيم داعش الإرهابي في الصومال منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث إن القوات الأمريكية في أغلب الأحيان تستهدف حركة "الشباب" الصومالية في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد نحو 500 جندي أمريكي بالصومال في مهمة تدريب وتقديم المشورة للقوات المحلية لمحاربة حركة الشباب الصومالية وتنظيم داعش الإرهابي.