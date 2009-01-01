الداخلية العراقية: القبض على 7 من داعش في نينوى

ألقت مفارز المديرية العامة للاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على سبعة من عناصر داعش في مناطق متفرقة بمحافظة نينوى/400كم شمال بغداد/.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية أن" مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب القت القبض على سبعة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب ، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضح البيان أن"أربعة منهم عملوا تحت كنى وأسماء مختلفة في ما يسمى ديوان الجند، كما عمل الإرهابي المكنى (ابو حمزة) بما يسمى فرقة مؤتة، والإرهابي المكنى (ابوسعد) بما يسمى قاطع الموصل بصفة مقاتل، وإرهابي آخر بما يسمى ولاية نينوى، حيث اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية وزعزعة الأمن والنظام في المنطقة أثناء سيطرة عصابات داعش عليها آنذاك".

كان تنظيم داعش سيطر على محافظة نينوى في يونيو عام 2014 حتى تحريرها من قبل القوات العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي في يوليو عام 2017.