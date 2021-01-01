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يدلي التونسيون في الخارج بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، بداية من غد السبت ولمدة ثلاثة أيام، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساء بتوقيت البلد المستضيف.

ويبلغ عدد التونسيين في الخارج المسجلين في الاستفتاء، وفقا لبيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، 348 ألفًا و876 شخصا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد.

وسيجرى استفتاء التونسيين بالخارج عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم والبالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع.

وسيكون أول مركز اقتراع يفتح أبوابه أمام الناخبين التونسيين بالخارج في سيدني بأستراليا وآخر مكتب في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.