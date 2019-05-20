- روسيا وأوكرانيا توقعان على اتفاق حول تصدير الحبوب برعاية الأمم المتحدة وتركيا



في مؤشر على انفراجة لأزمة الحبوب العالمية، أبرمت كل من روسيا وأوكرانيا بعد ظهر اليوم الجمعة في إسطنبول اتفاقا حول تصدير الحبوب، من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.



ورفضت كييف أن توقع الاتفاق بشكل مباشر مع موسكو التي وقعت اتفاقا مماثلا مع أنقرة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش



وقال جوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق سيساعد على تخفيف أزمة الغذاء العالمية.



وصرح جوتيريش خلال المراسم قائلا "اليوم هناك بارقة أمل في البحر الأسود.. بارقة أمل وسبيل للممكن.. وإغاثة في عالم يحتاجها أكثر من أي وقت مضى" ودعا روسيا وأوكرانيا لتطبيق الاتفاق بالكامل.



من جهته، قال أردوغان إن الاتفاق الذي وقعته تركيا أيضا سيساعد في منع وقوع مجاعة ويخفف من تضخم أسعار الغذاء في العالم.



ويتيح الاتفاق الإفراج عبر البحر الأسود عن الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الحرب مع تخفيف القيود عن تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وينص الاتفاق بين الجانبين الروسي والأوكراني أيضا على عملية تفتيش للسفن التجارية، يرجح أن تقوم بها تركيا، لضمان عدم نقل أسلحة بواسطة السفن التى ستبحر إلى مدينة أوديسا لشحن الحبوب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأفاد دبلوماسى فضل عدم الكشف عن هويته بأن واشنطن وعدت أخيرا بضمانات لتتمكن شركات نقل من أن تؤمن لروسيا سفنا ذات حمولة كبيرة بهدف تصدير حبوبها وأسمدتها من دون أن تؤثر العقوبات على هذا الأمر.



ويؤمل أن يؤدي الاتفاق المرتقب بين أوكرانيا وروسيا إلى تراجع الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وتهدد الأزمة الغذائية التي نتجت من هذا الوضع العديد من الدول بخطر المجاعة، وخصوصا في أفريقيا جنوب الصحراء



وبحسب تقديرات منظمة "الفاو" يوجد نحو 25 مليون طن من شحنات الحبوب عالقة في أوكرانيا بسبب تحديات البنية التحتية وإغلاق موانئ البحر الأسود.



من جانبها، رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب.



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تعليقا على استضافة مدينة إسطنبول مراسم توقيع الاتفاق: «نرحب بأى اتفاق حول تصدير الحبوب من أوكرانيا»، داعيا روسيا إلى تنفيذ الاتفاق.



من جهته، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن موسكو لا تؤجج أزمة غذائية، وتعهد بأنها سوف تواصل تقديم شحنات الغذاء والطاقة، مستوفية الاتفاقيات الدولية.



وأضاف لافروف فى مقال نشرته عدد من الصحف قبل جولته فى أفريقيا، أن «تكهنات الدعاية الغربية والأوكرانية، التى مفادها أن روسيا ربما تصدر الجوع، لا أساس لها من الصحة مطلقا».