قتلى وجرحى في قصف روسي لريف إدلب شمال غرب سوريا

قُتل 8 أشخاص، بينهم 5 أطفال من عائلة واحدة، وأصيب 20 آخرون في قصف طائرات حربية روسية لقرية في محافظة إدلب شمال غرب سورية اليوم الجمعة.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "قُتل 8 أشخاص بينهم 5 أطفال من عائلة واحد وأصيب 17 اخرين في حصيلة أولية وأن فرق الدفاع المدني والاسعاف تعمل على إزالة الأنقاض وانتشال الجرحى والقتلى من تحت أنقاض المنازل التي طالها القصف ودمرت بالكامل ".

وأضاف المصدر أن " طائرات حربية روسية نفذت صباح اليوم أربع غارات طالت مزرعة لتربية الدجاج ومنزلين مدنين في قرية الجديدة شرق مدينة جسر الشغور بريف ادلب الغربي ، كما تزامن القصف الجوي الروسي مع قصف مدفعي من القوات الحكومية السورية طال قرى شاغوريت والفطيرة واللج بريف إدلب الجنوبي كما طال القصف ايضاً بلدات الشيخ سليمان ومكلبيس غربي حلب ".

يشار إلى أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة السورية ،المدعومة من روسيا، تسيطر على مناطق بمحافظة إدلب منذ سبع سنوات، وأبرز هذه الجماعات هيئة تحرير الشام.