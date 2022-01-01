ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة الليبية إلى 10 قتلى و27 جريحا

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات التي اندلعت أمس الخميس في عدة أحياء من العاصمة الليبية طرابلس، إلى 10 قتلى، و 27 جريحا.

صرح بذلك المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس، أسامة علي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ظهيرة اليوم الجمعة.

وقال إن "من بين القتلى والجرحى مدنيون يصعب تحديد أعدادهم وسط الفوضى الناتجة عن استمرار الاشتباكات"، مشيرا إلى "تسجيل خسائر مادية في منازل وسيارات مواطنين كانوا في محيط الاشتباكات، يصعب تقديرها حاليا".

وبحسب تصريح علي، تدور الاشتباكات الآن في منطقتي، الجديدة، ومشروع الموز الزراعي، لافتا إلى صعوبة وصول عناصر وسيارات الإسعاف لمناطق الاشتباك، واختراق خط النار.

وتجددت المواجهات المسلّحة، صباح اليوم الجمعة، بعد هدوء حذر عقب اندلاعها أمس الخميس في مناطق متفرقة من بلدية عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وتداولت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع فيديو تظهر تبادل إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ، وأرتالا عسكرية تتحرك بعتادها، بينما بثت مقاطع لسيدات من صالة أفراح موجودة بالمنطقة وهن يطلبن فيها إخراجهن مع أطفالهن من محيط الاشتباكات.

وأفادت تقارير محلية بأن الاشتباكات اندلعت بين ما يعرف بكتيبة ثوار طرابلس، وقوة الردع الخاصة، وأنها بدأت بعد أن طالبت قوة الردع بإخراج أحد عناصرها الذي تقول إن الكتيبة تحتجزه.