عضو إدارة الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع بن شرقي

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مقدار التبرعات التي وصلت إلى مجلس الإدارة خلال الفترة الأخيرة.

وقال عمرو أدهم في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2: "باتشيكو حصل على حكم 450 ألف يورو على الزمالك، وقام بالاستئناف على الحكم لأنه يريد أن يحصل على مليون و700 ألف يورو".

وأضاف: "بعيدًا عن كم الغرامات الرهيب على نادي الزمالك، صُدمنا بعد معرفتنا بأن أغلب المحلات على سور النادي حصلنا على إيجارها لمدة 20 سنة للأمام وتم صرف هذه الأموال وهذه التعاقدات لا تستطيع تغييرها".

وأوضح: "هناك الكثير من محبين نادي الزمالك والعديد من التبرعات التي وصلت إلى 200 مليون جنيه".

وأنهى: "أشرف بن شرقي كان يحصل على مليون و800 ألف دولار عندما رحل عن الزمالك، وإذا افترضنا أن سيقلل من عقده إلى مليون ونصف هذا أيضًا مبلغ كبير ونستطيع جلب عدد كبير من اللاعبين بنفس هذا المبلغ".