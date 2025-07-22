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علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على انتقال إبراهيم عادل، إلى نادي الجزيرة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع إبراهيم عادل قادمًا من صفوف نادي بيراميدز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «الجزيرة الإماراتي يعلن التعاقد مع إيراهيم عادل بس مافيش كوبري عشان صاحب بيراميدز الإماراتي سالم الشمسي».

يُذكر أن نادي الجزيرة الإماراتي يضم في صفوفه الدولي المصري محمد النني، ليصبح إبراهيم عادل ثاني لاعب مصري ينضم إلى الفريق.

وشارك إبرهيم عادل صاحب الـ 24 عامًا في 35 مباراة مع بيراميدز، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 12 آخرين.