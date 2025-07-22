احتفالية وطنية بمكتبة القاهرة الكبرى تروي مسيرة المجد والاستقلال في عيون أدبائها

في أجواء وطنية عامرة بالفخر والانتماء، وتحت رعاية الفنان الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وإشراف الفنان القدير جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى - قصر الأميرة سميحه حسين كامل بالزمالك، احتفالية خاصة لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو،في تمام الساعة الخامسة مساء بعنوان "ثورة يوليو في عيون الأدباء".

الاحتفالية تأتي برئاسة الكاتب يحيى رياض مدير المكتبة الذي يواصل عبر فعاليات المكتبة إعادة إحياء الذاكرة الوطنية من خلال عدسة الفكر والثقافة، وفتح مساحات للحوار والتأمل في محطات مفصلية من تاريخ مصر.

يشارك في المنصة الفكرية للاحتفالية الدكتور أحمد عبد الحليم الأستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة كلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتورة سحر سامي الإعلامية البارزة بالهيئة الوطنية للإعلام المصرى.

ويقوم بإدارة اللقاء الكاتب يحيى رياض الذي يقدم في كل مناسبة وطنية قراءة معاصرة للحدث تربط الماضي بالحاضر في سياق ثقافي يجذب مختلف الأجيال.