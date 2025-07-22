 احتفالية وطنية بمكتبة القاهرة الكبرى تروي مسيرة المجد والاستقلال في عيون أدبائها - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 يوليه 2025 12:51 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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احتفالية وطنية بمكتبة القاهرة الكبرى تروي مسيرة المجد والاستقلال في عيون أدبائها

مي فهمي
نشر في: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 12:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 12:01 ص

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