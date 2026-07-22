قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر تعد من أكثر دول العالم امتلاكا للحضانات مقارنة بعدد السكان، موضحا أن السبب يرتبط بارتفاع معدلات الولادة القيصرية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في الولادات القيصرية، بنسبة تصل إلى 73% من إجمالي الولادات.

وأوضح عبدالغفار أن الولادة القيصرية قد تكون قبل موعدها أو لجنين غير مكتمل النمو، ما يزيد احتياج المولود إلى دخول الحضانة.

وأشار إلى أن هذا الرقم لا يمكن أن يسعد أي مسئول، مؤكدا أن الوزارة تعمل بعمق على مواجهة هذه الظاهرة من خلال تدريب القابلات، وإطلاق دبلومات وبرامج لتدريب الفرق الطبية على دعم الولادة الطبيعية.

وذكر أن ارتفاع الولادات القيصرية يرتبط بعوامل ثقافية، منها الاعتقاد بأنها أسهل وأسرع وغير مؤلمة، حتى أصبحت بعض الأسر تطلبها من الطبيب بشكل مباشر.

وأوضح وزير الصحة أن الولادة الطبيعية قد تستغرق وقتا طويلا، خاصة في الولادة الأولى التي قد تصل إلى 24 ساعة أو أكثر، مشيرا إلى أن جزءا من الظاهرة تتحمل المنظومة الصحية مسئولية التعامل معه.

وأكد أن الوزارة اتخذت قرارا بإتاحة الولادة الطبيعية الأولى مجانا في مستشفيات وزارة الصحة، لأن الولادة الأولى تحدد غالبا مسار الولادات التالية، فإذا كانت الأولى قيصرية تميل الولادات التالية إلى القيصرية.

وأشار إلى أن تقليل معدلات الولادة القيصرية سيؤثر مباشرة على احتياجات الحضانات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على هذا الملف بشكل عميق.

وذكر عبدالغفار أن معدل الإنجاب الكلي في مصر انخفض من 3 أو 2.8 إلى 2.1، وفق آخر مسح للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معتبرا أن كسر حاجز الـ3 يمثل إنجازا كبيرا.

وأوضح أن استمرار خفض معدلات الإنجاب، إلى جانب زيادة الاستثمار، يساعد المواطن على الإحساس بنتائج النمو الاقتصادي، لأن الدولة تتحمل تكلفة كل مولود في التطعيم والمدرسة والجامعة والمستشفى والوظيفة والسكن.

وأكد أن الثروة البشرية لا تقاس بالعدد فقط، بل بالخصائص السكانية، أي أن يكون الإنسان متعلما وصحته جيدة ومنتجا وقادرا على العمل مع المعرفة والتطور العلمي الحديث.