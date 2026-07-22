قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن فكرة انتهاء قوائم الانتظار تماما مستحيلة، لأن المرض لا يتوقف، وكلما جرى إجراء عمليات لمرضى تظهر حالات جديدة تحتاج إلى التدخل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن مبادرة قوائم الانتظار تشمل 11 إجراء جراحيا صعبا، بينها عمليات القلب المفتوح، والقساطر القلبية، وزراعة القواقع، وزراعة الكُلى والكبد، وجراحات المخ والأعصاب، وتغيير المفاصل.

وأوضح عبدالغفار أن المريض يتواصل مع الرقم المخصص للمبادرة ويقدم تقريرا طبيا يثبت احتياجه إلى أحد هذه الإجراءات، ثم يجري التواصل معه خلال أيام إذا لم تكن الحالة طارئة.

وأشار إلى أن بعض الإجراءات قد تستغرق أسبوعا أو أسبوعين أو 3 أسابيع أو شهرا أو شهرين، خاصة في الحالات غير الطارئة، موضحا أن فترات الانتظار في دول مثل إنجلترا وألمانيا وكندا قد تصل إلى 6 شهور أو سنة في بعض العمليات.

وأكد وزير الصحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع هذا الملف، ويوجه بعدم ترك المرضى الذين يعانون لفترات انتظار طويلة، خصوصا الحالات التي تتطلب تدخلا عاجلا.

وكشف أن الدولة أجرت 3.8 مليون تدخل طبي وجراحي ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، بتكلفة 33 مليار جنيه منذ عام 2019 وحتى الآن.

وأوضح أن الحالات الطارئة تدخل مباشرة، بينما قد تصل أطول فترات الانتظار إلى 3 شهور في بعض الإجراءات غير العاجلة، مؤكدا أن القساطر وعمليات القلب لا تنتظر هذه المدد، وإنما تتم خلال أيام أو أسابيع.

وأشار إلى أن الوزارة لم تطلق تطبيقا إلكترونيا حتى الآن لمتابعة دور المريض، لكنها تعتمد على الاتصال والتواصل المباشر، إلى جانب ميكنة الحالات داخليا لمتابعة تطورها قبل وبعد إجراء العمليات.