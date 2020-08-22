 ترامب يمارس ضغوطا على السلطات الصحية لتطوير لقاح لكورونا قبل الانتخابات - بوابة الشروق
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ترامب يمارس ضغوطا على السلطات الصحية لتطوير لقاح لكورونا قبل الانتخابات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(د ب أ)
نشر في: السبت 22 أغسطس 2020 - 5:03 م | آخر تحديث: السبت 22 أغسطس 2020 - 5:03 م

مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على السلطات الصحية الأمريكية لتطوير واعتماد لقاح لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19، وذلك في تغريدة له نشرها اليوم السبت على موقع تويتر للتواصل الاجتماع.

وقال ترامب في تغريدته "إن الدولة العميقة ، أو أي شخص آخر ، في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يجعل من الصعب جدًا على شركات الأدوية إيجاد أشخاص لإجراء إختبار اللقاحات والعلاجات عليهم . من الواضح أنهم يأملون في تأخير الرد إلى ما بعد 3 نوفمبر، يجب التركيز على السرعة، وإنقاذ الأرواح!".

وتم توجيه التغريدة إلى ستيفن هان ، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وكان ترامب قد ذكر في الماضى أنه يأمل أن يتم تطوير لقاح في وقت قريب من موعد الانتخابات.


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