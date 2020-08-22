العراق: إتلاف حاوية مفرقعات محظورة في ميناء أم قصر الجنوبي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، أنها تمكنت من إتلاف حاوية بداخلها مفرقعات في منفذ ميناء أم قصر في محافظة البصرة الواقعة في أقصى جنوب البلاد.

وذكرت الهيئة العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أنه " تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في كل المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) واتخاذ الإجراءات الاحترازية بأبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية تمكنت الهيئة من إتلاف كمية كبيرة من مادة تستخدم في المفرقعات تزن حوالي 38 طنا ممنوعة من الاستيراد محملة في حاوية 40 قدما في ميناء أم القصر الجنوبي".

وأوضح البيان أن هذه العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة واستنادا إلى توجيهات قرار قاضي تحقيق أم قصر، مؤكدا أنه تم إحالة ما تم ضبطه إلى الجهات المختصة والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.