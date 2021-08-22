اليمن يبحث دعما خليجيا للقطاع الصحي

بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الأحد، مع مدير عام مجلس الصحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور سليمان الدخيل، التعاون والدعم المقدم لقطاع الصحة في اليمن.



وأكد بحيبح خلال اللقاء الذي عقد في مقر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أهمية مشاركة اليمن في اللجان الفنية والاستشارية للمجلس، ومشاركة الخطط والبرامج واستمرار دعم اليمن صحيا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثمنا جهود المجلس وأنشطته في تعزيز التعاون المشترك.