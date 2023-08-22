وجه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، رسالة إلى عناصر حزب الله اللبناني، الموجودين داخل خيمة بمنطقة مزارع شبعا المحتلة.



وقال هنجبي عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: «في البداية كانت هناك خيمتان، ثم أقدموا على إخلاء واحدة، وسيتم إخلاء الثانية أيضا».



وأضاف: «هذه الخيمة لا تشكل خطرا على أمن إسرائيل.. لا يزال هناك (في الخيمة) عدة أشخاص وفيما يتعلق بضمان حياتهم لم أكن لأقترح عليهم الاعتماد على كرم الجيش الإسرائيلي عندما يأتي اليوم الذي يقرر فيه طردهم».





ראש המל"ל הנגבי במסר לפעילי חזבאללה ששוהים באוהל בהר דב: "לא הייתי מציע להם לסמוך על נדיבותו של צה"ל בבוא היום שיחליטו להעיף אותם" #יומןהצהריים @amirbarshalom pic.twitter.com/hU59BRSfan — גלצ (@GLZRadio) August 22, 2023



والجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب تطالب بتوسيع نطاق تحركات قوات «يونيفيل» في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لحزب الله اللبناني.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف «خيمة حزب الله» اللبناني، وتوسيع تفويض قوات «يونيفيل» الدولية عند الخط الأخضر، وهو التفويض الذي يجدد، في شهر أغسطس من كل عام.



يذكر أن ممثلين عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني، وقائد قوات حفظ السلام الدولية «يونيفيل» كانوا قد التقوا، الأربعاء الماضي، بشأن نصب خيمة «حزب الله» على الحدود المشتركة بين الجانبين.



وخلال اللقاء، دعا قائد قوات «يونيفيل» اللواء أرولدو لاثارو، الطرفين اللبناني والإسرائيلي إلى المتابعة الدائمة مع القوات الدولية، وتجنب الإجراءات الأحادية الجانب.



في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية تكريس احتلالها الجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية.