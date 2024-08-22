روسيا تسيطر على بلدة أخرى قرب مدينة بوكروفسك الاستراتيجية

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، سيطرتها على بلدة أخرى قرب مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، التي تتواجد قواتها على بعد حوالى 10 كيلومترات منها.

وبحسب فضائية «روسيا اليوم»، قالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن «بلدة ميجيفويه حررتها وحدات من مجموعة قوات الوسط»، مضيفة أن تلك القوات صدت 5 هجمات مضادة وكبدت العدو خسائر تبلغ نحو 640 جنديا.

وأضاف البيان: «استهدفت القوات الروسية، تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق دزيرجينسك، بانتيليمونوفكا، روزوفكا، غرودوفكا، سيرغيفكا وفوزدفيزينكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 5 هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية».

وبحسب البيان، فإن «خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 640 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و9 مركبات وعدد من المركبات المدرعة».

وكل يوم تقريبا، تعلن وزارة الدفاع الروسية عن سيطرتها على بلدة جديدة، حيث كانت أمس الأربعاء قد أعلنت عن سيطرتها على بلدة لدة زيلاني في دونيتسك.

وأعلنت الوزارة أول أمس الثلاثاء، سيطرت قواتها على قرية نوفغورودسكويي، وهو الاسم الروسي لقرية «نيويورك»، في المقاطعة ذاتها.



