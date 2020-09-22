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ارتفاع صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة بـ91%

صادرات
صادرات
محمد المهم
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 9:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 9:23 م
ارتفعت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة خلال الفترة من "يناير- يوليو 2020" لتبلغ 2.006 مليار دولار مقابل 1.052 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بزيادة قدرها 91%.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، إلى تصدير الذهب والحلي والأحجار الكريمة لنحو 27 دولة من بينهم 8 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت "كينيا-كرواتيا-روسيا الاتحادية-التشيك- اليابان-النمسا-أستراليا-مدغشقر".

وزادت صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 33% خلال يوليو الماضي لتبلغ 303 ملايين دولار مقابل 228 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019.

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