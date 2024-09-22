دول الخليج وإيران تؤكدان أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة

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أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، وإيران "أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة".

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وطبقا للوكالة، ناقش الطرفان "عددا من الموضوعات أهمها، استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيزها، بما يخدم الجانبين والأمن والاستقرار في المنطقة".

واستعرض الجانبان "آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حيالها، بما في ذلك تأكيد الجانبين أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة".