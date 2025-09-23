 روسيا تبدأ التجنيد الخريفي والإبقاء على مدة الخدمة عاما واحدا - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 12:01 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

روسيا تبدأ التجنيد الخريفي والإبقاء على مدة الخدمة عاما واحدا

وكالات
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 10:15 م | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 10:15 م

أعلنت روسيا، الاثنين، أن التجنيد الخريفي الإلزامي سيجري في مواعيده بين الأول من أكتوبر و31 ديسمبر، مع الإبقاء على مدة الخدمة عاماً واحداً، وعدم ربطها بـ"العملية العسكرية" في أوكرانيا، فيما أفاد معهد دراسات الحرب الأميركي بأن موسكو بدأت منذ يوليو الماضي، تشكيل "احتياطي استراتيجي" جديد من المجندين، استعداداً لـ"مواجهة محتملة"، مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وقال نائب رئيس مديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فلاديمير تسيمليانسكي، إن التجنيد الخريفي الإلزامي سيجري كما هو مخطط له بين الأول من أكتوبر و31 ديسمبر، مستثنياً بعض مناطق أقصى الشمال والأقاليم المماثلة، حيث سيستمر من 1 نوفمبر إلى 31 ديسمبر.

وذكر تسيمليانسكي للصحافيين، أن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في روسيا لن تتغير وستبقى عاماً واحداً، لافتاً إلى أن "المجندين سيرسلون إلى وحدات وتشكيلات عسكرية داخل روسيا فقط، ولن يُكلفوا بمهام تتعلق بالعملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

وأوضح أنه خلال فترة التجنيد الإلزامي الربيعي، تم إرسال 160 ألف شخص إلى الخدمة العسكرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك