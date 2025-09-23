روسيا تبدأ التجنيد الخريفي والإبقاء على مدة الخدمة عاما واحدا

أعلنت روسيا، الاثنين، أن التجنيد الخريفي الإلزامي سيجري في مواعيده بين الأول من أكتوبر و31 ديسمبر، مع الإبقاء على مدة الخدمة عاماً واحداً، وعدم ربطها بـ"العملية العسكرية" في أوكرانيا، فيما أفاد معهد دراسات الحرب الأميركي بأن موسكو بدأت منذ يوليو الماضي، تشكيل "احتياطي استراتيجي" جديد من المجندين، استعداداً لـ"مواجهة محتملة"، مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وقال نائب رئيس مديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فلاديمير تسيمليانسكي، إن التجنيد الخريفي الإلزامي سيجري كما هو مخطط له بين الأول من أكتوبر و31 ديسمبر، مستثنياً بعض مناطق أقصى الشمال والأقاليم المماثلة، حيث سيستمر من 1 نوفمبر إلى 31 ديسمبر.

وذكر تسيمليانسكي للصحافيين، أن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في روسيا لن تتغير وستبقى عاماً واحداً، لافتاً إلى أن "المجندين سيرسلون إلى وحدات وتشكيلات عسكرية داخل روسيا فقط، ولن يُكلفوا بمهام تتعلق بالعملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

وأوضح أنه خلال فترة التجنيد الإلزامي الربيعي، تم إرسال 160 ألف شخص إلى الخدمة العسكرية.