الأمم المتحدة: 93% من المهاجرين الأفارقة تعرضوا لمخاطر في رحلاتهم لأوروبا

أظهر تقرير للأمم المتحدة بشأن الهجرة نشر أمس الإثنين، أن 93% من المهاجرين الأفارقة الذين شقوا طريقهم إلى أوروبا عبر سبل غير نظامية تعرضوا لمخاطر أثناء تلك الرحلة.

لكن 2% فقط قالوا إن معرفتهم بتلك المخاطر كانت ستؤدي بهم إلى تغيير آرائهم.

وشمل التقرير الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تسلق الأسوار.. أصوات المهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا"، نحو ألفي شخص من 39 دولة أفريقية في 13 دولة أوروبية، قالوا جميعا إنهم وصلوا بطرق غير نظامية وليس لطلب اللجوء.

وكشف التقرير عن أن الحصول على وظيفة لم يكن الدافع الوحيد للتحرك، وقال 1% ممن شملهم التقرير إنهم هاجروا للعمل وحده.

وأوضح أنه لم يكن جميع المهاجرين غير النظاميين فقراء في أفريقيا، ولا مستوياتهم التعليمية منخفضة.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة إن حوالي 58% ممن شملهم التقرير كانوا إما يعملون أو يدرسون وقت مغادرتهم، وكان معظم العاملين يكسبون أجور تنافسية، إلا أن حوالي نصفهم يعتقدون أنهم لم يكسبوا ما يكفيهم.