رئيس لبنان يستدعي سعد الحريري لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

- الحريري حصل على تأييد أكثر من 64 صوتا مقابل 53 صوت وغياب صوتين





استدعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديد، وذلك بعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وتمكن الحريري من نيل تأييد أكثر من 64 صوتا مؤيدا لتسميته بتكليف تشكيل الحكومة مقابل 53 صوت وغياب صوتين، بحسب شبكة "سي.إن.إن.عربية" الإخبارية الأمريكية.

من بين من لم يسموا الحريري، كان النائب جبران باسيل، الذي قال وفقا لما نقلته الوكالة اللبنانية: "هذه المرة في الاستشارات أفضت الظروف إلى أن يكون هناك مرشح واحد غير اختصاصي بل سياسي بامتياز لذلك قررنا ألا نسمي أحدا وألا نسميه، موقفنا سياسي بحت وليس شخصيا، وهو نابع من اعتماد معايير واحدة في تأليف أي حكومة.. تعرضنا لحملة من التجني وصلت إلى حد التطاول على حريتنا وهذا نوع من الترهيب السياسي والتيار لا يفرط في حقه".

وأضاف: "هذا التكليف مشوب بضعف ونقص تمثيلي يتمثل بهزالة الأرقام وغياب الدعم من المكونات المسيحية الكبرى، ومن يحاول التغاضي عنه يحاول إعادتنا إلى الوصاية السورية وهذا لن يحصل".