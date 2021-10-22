بايدن: «تفوق العرق الأبيض» هو دافع مثيري الشغب في اقتحام الكابيتول

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن تفوق العرق الأبيض حفز مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب الذين قاموا بأعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير، واتهم الرئيس السابق بدعوة العنصريين للقيام بأعمال شغب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وذكر بايدن، خلال خطاب بمناسبة الذكرى العاشرة لنصب مارتن لوثر كينج جونيور في واشنطن، عن أعمال الشغب التي شهدها السادس من يناير: "التمرد العنيف المميت في مبنى الكابيتول قبل تسعة أشهر، كان يتعلق بتفوق العرق الأبيض، من وجهة نظري".

ووضع الحادثة في سياق وقائع عنصرية أخرى في تاريخ الولايات المتحدة، بما في ذلك تجمع متطرفين للبيض في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، في عام 2017، حيث لقي أحد المحتجين المناهضين لمسيرتهم حتفه.

وأضاف: "المسار المستدام هو أن الكراهية لا تتبدد أبدا". وأضاف لاحقا "كان لدينا رئيس دعا إلى التحيز"، لكن "الخبر السار هو أننا انتهينا من هذا الأمر سريعا".