بعثة سيمبا تصل القاهرة تمهيدا لمواجهة الأهلي

وصلت بعثة نادي سيمبا التنزاني إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا لمواجهة النادي الأهلي، في بطولة الدوري الأفريقي.

وتواجدت بعثة نادي سيمبا في صالة الوصول بمطار القاهرة في الثالثة فجر اليوم، حيث كان في استقبالها بعض مسئولي النادي الأهلي، من أجل تسهيل دخولهم، والاطمئنان على جميع الترتيبات، حتى وصولهم إلى فندق الإقامة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيمبا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا من وصول بعثة الفريق إلى مصر، وعلّقت عليها قائلةً: "لقد وصل الفريق بسلام إلى القاهرة، مصر".

ويواجه الأهلي فريق سيمبا مساء بعد غدٍ الثلاثاء على إستاد القاهرة، في إياب الدور الأول من بطولة الدوري الأفريقي، وذلك بعد التعادل ذهابًا في تنزانيا بهدفين لكل فريق.

وجاءت قائمة سيمبا لمباراة الإياب أمام النادي الأهلي على النحو التالي: أيوب لكرد - علي سالم - شوماري كابومبي - محمد حسين - مويندا - حسين كازي - كينيدي جوما - تشي مالوني فوندو - فابريس نجوما - ساديو كانوتي - مازاميرو ياسين - سعيدي نتيبازونكيزا - ويلي أونانا - كلاتوس شاما - عبد الله هاميسي - لويس ميكيسوني - جين باليكي - موسيس فيري - جون بوكو - دينيس كيبو - شعباني تشيلونديا.

ويحتاج فريق سيمبا التنزاني في مباراة الإياب أمام النادي الأهلي للفوز أو التعادل بشرط تسجيل 3 أهداف وأكثر، من أجل التأهل للدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي.