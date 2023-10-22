أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الأبيض يحتاج حوالي 4 ملايين دولار من أجل حل ملف الغرامات الواقعة على النادي، والتي تسبب في غلق باب القيد.

وقال عمرو أدهم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "نحتاج حوالي 3 أو 4 ملايين دولار لحل قضايا الغرامات".

وأضاف: "المبالغ التي نحتاجها للتحرك في تلك الملفات جزء كبير منها موجود، ويمكنني أن أعد جماهير الزمالك بفتح القيد في يناير المقبل، وندعم بعدها الفريق".

وتابع: "لدي أمل كبير في تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية، ستكون لدينا فرصة كبيرة في ذلك حال نجاحنا في تدعيم الفريق".

وأكمل: "التأخير في حل أزمات الغرامات تسبب في زيادة الأعباء المالية على الزمالك، فالنادي كان سيدفع لسبورتنج لشبونة البرتغالي 510 ألف دولار عام 2016 في ملف محمود شيكابالا، وحينها كان الدولار يساوي 8 جنيهات فكان المبلغ يساوي قرابة 4 ملايين، أما اليوم فالنادي مطالب بـ 1.5 مليون دولار وهو ما يساوي 45 مليون جنيه".

وأتم عمرو أدهم تصريحاته قائلًا: "لا أملك التفاصيل الكاملة لبعض الملفات، لأنني كنت خارج النادي، ولكن يجب أن نبحث الأمور ونرى إن كان هناك إمكانية لجدولة بعض المبالغ المتأخرة".

يُذكر أن مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك يضم حسين لبيب رئيسًا للمجلس، وهشام نصر، نائبًا للرئيس، وحسام المندوة، أمينًا للصندوق، بالإضافة لعضوية أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بجانب الثلاثي تحت السن أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.