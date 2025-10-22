الرئيس اللبناني: متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم تأجيلها تحت أي ذريعة ووجوب مشاركة المنتشرين فيها.

وقال عون، خلال استقباله اليوم وفدا نيابيا يمثل النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، إننا مع حق المنتشرين اللبنانيين بأن يكون لهم الدور التشاركي مع اللبنانيين المقيمين في القرار السياسي اللبناني.

وذكر بكلمته أمام أعضاء الجالية اللبنانية في نيويورك، بأن لأبناء الانتشار اللبناني دورا كشركاء في القرار السياسي في لبنان من خلال صندوق الاقتراع.

وأعتبر أنه على النواب الحاليين في المجلس النيابي لعب دورهم في تأكيد هاتين المسلمتين وتثبيتهما، مشيرا إلى المعوقات والصعوبات في تحقيق الاقتراع لممثلين عن القارات الست، من الناحيتين التقنية والتنفيذية التي تحول دون تمكن وزارة الداخلية من تحقيق هذا النوع من الاقتراع.

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، عُرض خلال اللقاء موضوع حق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع، والنقاش الدائر حوله، واقتراح قانون تصويت المغتربين الذي تقدم به هؤلاء النواب.

يذكر أن أكثر من نصف النواب يطالبون بإدراج اقتراح تعديل قانون الانتخابات النافذ، في الجلسات التشريعية، بما يسمح للبنانيِّين المنتشرين في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب من أماكن انتشارهم وليس حصر انتخابهم بـستة نواب موزّعين على القارات الـست.