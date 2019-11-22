قررت وزارة الأوقاف نشر خطبة اليوم الجمعة، مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالوزارة، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة، خدمة لذوي القدرات الخاصة، مع ترجمتها إلى ثماني عشرة لغة مكتوبة، وأربع عشرة لغة مشاهدة ومسموعة.



وأوضحت الوزارة - في بيان أمس الخميس - أن "ترجمة الخطبة واجب توعوي ودعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء الإيمان بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها".



وأشارت إلى أن موضوع خطبة الجمعة غدا بعنوان (حماية الشأن العام والمصلحة العامة) يتناول الحديث عن مفهوم الشأن العام الذي يتجاوز اهتمامات الفرد المحدودة إلى اهتمامات جموع الأفراد، ولعظمة أثره وخطورة شأنه وإن أمره ليس مشاعًا لأفراد الناس؛ وإنما يقوم عليه متخصصون يدركون قيمة ما أسند إليهم من مهام تتعلق بالأمن القومي، وحياة الناس، ومصالحهم، ومقدرات الأوطان، ووضعها الإقليمي والدولي، وشئونها السياسية والاجتماعية، والأمنية، والعلمية، وغير ذلك.



وأكدت الأوقاف أن الحفاظ على المصلحة العامة، وتقديمها على المصالح الخاصة كالحفاظ على المال العام، والحفاظ على المرافق العامة، كدور العبادة، والمدارس، والمستشفيات، والحدائق، والحفاظ على الطريق، ومراعاة حقه، وأداء الخدمة الوطنية، هو منهاج الرسل والأنبياء جميعًا، فلم يرسل الله (عز وجل) نبيًّا ولا رسولًا إلا لإسعاد قومه، وتحقيق الخير لهم دون مقابل مادي، أو منفعة دنيوية.