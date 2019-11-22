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قال عماد متعب نجم الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق إن ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق فاوضه للانتقال إلى الفريق الأبيض.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية خلال لقائه علي فضائية "أون سبورت": "كنت فى لندن مع شقيقى الذى كان يجرى عملية جراحية وتواصل معى ممدوح عباس للانتقال للزمالك".

أضاف متعب :" تحدث معى ممدوح عباس للانتقال للزمالك وأجبته بأن النادى الأهلى بيتى ولن أتخلى عنه " ، مضيفاً الرحيل عن الأهلي قرار صعب للغاية ، وفضلت إنهاء مسيرتي به و عدم الإنتقال لأي نادي آخر حتى بعد قرار الإعتزال.

وأوضح:"لو تمسك بي النادي الأهلي لما اعتزلت، لكن الحقيقة أن النادي هو الذي تركني".

وأعلن عماد متعب اعتزاله كرة القدم في صيف 2018 بعد انتهاء عقده الأخير مع النادي الأهلي.

وأضاف متعب قائلاً :"عقدي انتهى مع الأهلي، وأخبرت الجميع بأنني لا أنوي الاعتزال وكشفت عن رغبتي في الاستمرار لكنني لم أحصل على عقد جديد".

وتابع مهاجم الأهلي السابق :"أحد أعضاء الجهاز الفني الذي تولى المهمة بعد حسام البدري هاتفني وأكد لي أنني سأحصل على عقد جديد لكنني لن ألعب على الإطلاق ووجودي سيكون صورياً، فرفضت الأمر".

وواصل متعب :"تحدث مع مانويل جوزيه وشاورته بشأن قرار الاعتزال فوافقني الرأي بعد أن أخبرته أنني لن أتحمل اللعب لنادي أخر في مصر غير الأهلي".

واختتم متعب :"في شهر فبراير المقبل ستقام مباراة اعتزالي مع أحد الأندية العالمية، الشركة المنظمة أرسلت عرضاً مغرياً وننتظر الرد خلال أيام".