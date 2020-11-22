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وزير المالية الألماني يعتزم تقديم مساعدات للقطاعات المتضررة من الإغلاق

الاغلاق في المانيا - ارشيفية
الاغلاق في المانيا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 5:40 م | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 5:40 م
يعتزم وزير المالية الألماني أولاف شولتس مواصلة منح مساعدات للشركات التي ستضطر للإغلاق؛ بسبب تقييدات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في شهر ديسمبر القادم، إذا لزم الأمر.

وقال شولتس، الذي يشغل أيضًا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد، "إذا تم تمديد القيود، سيكون من الواضح بالنسبة لي أن الدعم المالي للقطاعات المتضررة بشكل مباشر سيكون ضروريًا أيضًا".

وأضاف أن السداد الإضافي للشركات المتضررة بنسبة 75% من مبيعات العام السابق سيكون تحديًا ماليًا ومعقدًا بموجب القانون الأوروبي، مستدركًا: "لكن الأمر يتعلق بتأمين الوجود، علينا أن نتصرف بطريقة براجماتية وغير بيروقراطية وذكية".

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