نرمين الفقي: اعتذرت عن نسل الأغراب وأوشكت على الانتهاء من لؤلؤ

قالت النجمة نرمين الفقي إنها اعتذرت عن مشاركتها في مسلسل "نسل الأغراب"، والذي يخرجه محمد سامي، ويقوم ببطولته كل من أحمد السقا وأمير كرارة.



وبسؤالها عن السر وراء رشاقتها في أحدث صور لها، عبر موقع الصور إنستجرام، قالت إنها لا تلجأ قط لأي عمليات تجميلية بينما تهتم جيدًا بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة باستمرار، كما أنها تهتم براحتها النفسية؛ لأن الجمال دائمًا ما ينبع من الداخل.



يذكر أن الفنانة نرمين الفقي بصدد الانتهاء من تصوير مسلسلها "لؤلؤ" بمشاركة بطلة العمل مي عمر، والذي من المفترض عرضه قريبًا.



كما أنها بصدد الاتفاق على مسلسل جديد خارج السباق الرمضاني قريبًا، وستطلعنا عليه فور الاتفاق النهائي، في حين أنها تقرأ أكثر من عمل للمشاركة في موسم رمضان ٢٠٢١، ولكنها لم تأخذ القرار في أي منهم حتى الآن.