ضبط 2000 لتر وقود مدعم في الدلنجات قبل بيعه في السوق السوداء

تمكنت حملة من مديرية تموين البحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط 2000 لتر سولار وبنزين مدعمة جمعها تاجر في الدلنجات، لإعادة بيعها في السوق السوداء.

كانت الرقابة التموينية في مديرية التموين بالبحيرة، قد تلقت بلاغًا بقيام تاجر فى الدلنجات، بتجميع الوقود المدعم لإعادة بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تشكلت حملة من مديرية التموين ومباحث التموين، أشرف عليها مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، وضبطت 2000 لتر سولار وبنزين 82 لدى أحد التجار، وحررت محضرًا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

وشدّد هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، ومحاربة سارقى الدعم الذى يكلف الدولة مبالغ طائلة، فى سبيل توفير السولار المدعم لتقليل تكلفة الانتقالات للمواطنين، وكذلك تقليل تكلفة النقل وتكلفة تشغيل ماكينات الرى للمزارعين، للمساهمة فى رفع انتاجية المحاصيل، وتخفيض تكلفة إنتاجها.