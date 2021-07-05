ندوة كلية الصيدلة جامعة عين شمس ندوة حول الأورام الليفية بالرحم، حيث قام بالعرض الدكتور محمد أبو عوف، المدرس بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بالجامعة، تحت رعاية محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وعبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وأيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس، للدراسات العليا والبحوث، وأمانى أسامة كامل، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، وتحت إشراف مها نصر، أستاذ مساعد بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية ومدير ادارة العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بكلية الصيدلة بالجامعة.

تناولت الندوة أخطار الإصابة بهذه الأورام، وكيفية تقليل حدوثها وعلاجها، مع استعراض أهم أبحاث الدكتور محمد أبو عوف المنشورة في هذا الصدد في مجلات دولية مختلفة، وجاءت الندوة في إطار سلسلة من ندوات علمية أسبوعية والتي تقيمها الكلية خلال العام الجامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

جدير بالذكر تم عرض الندوة عن طريق تطبيق zoom ومن خلال البث المباشر على صفحة كلية الصيدلة بجامعة عين شمس للتواصل الاجتماعي من خلال عرض المحاضرة علي الشاشات التفاعلية بالمدرجات، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس و طلاب الكلية.