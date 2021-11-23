أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا مساء اليوم الاثنين إغلاق باب التسجيل في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها يوم 24 من ديسمبر القادم.



ووصل العدد النهائي لطلبات الترشح إلى 98 طلبا سينظر مكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية في ملفاتهم قبل إعلان القائمة النهائية من قبل مفوضية الانتخابات.



وفيما يخص الانتخابات النيابية، وصل عدد طلبات الترشح إلى 1534 طلبا، موزعين على 13 دائرة انتخابية.



وسيستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية حتى السابع من ديسمبر القادم.



وفي ذات السياق، أعلنت المفوضية عن استلام مليون و 547 ناخبا للبطاقات الانتخابية، من أصل 2 مليون و 85 ألف مسجل لدى المفوضية. وستستمر المفوضية في عملية تسليم البطاقات حتى يوم 28 من نوفمبر الحالي.



ومن أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية عقيلة صالح الذي كان قد أعلن التوقف عن ممارسة رئاسته لمجلس النواب في سبتمبر الماضي، والمشير خليفة حفتر قائد مايسمي بالجيش الوطني الليبي، وسيف الإسلام معمر القذفي.