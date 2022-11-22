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بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60% في موقع "فوردو" النووي، بحسب ما أوردته وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وبحسب الوكالة، تأتي هذه الخطوة من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ردا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة.

وأشارت إلى إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم بتخصيب 60% لأول مرة في موقع "فوردو"، ولا يزال التخصيب بنسبة 60% جاريا في موقع "نطنز".

كما أفادت باستخدام أجهزة "آي آر-6" المتقدمة بدلا من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية.

كما تم ضخ الغاز في سلسلتين جديدتين من أجهزة آي أر-4 وآي آر-2 المتقدمة في موقع "نطنز".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أمس الاثنين، إنه تم إبلاغ وكالة الطاقة الذرية بالخطوة الإيرانية. وأشار إلى اتخاذ هذه الخطوة بحضور مراقبي الوكالة.

كانت اللجنة التوجيهية للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهمت طهران يوم الخميس الماضي بانعدام الشفافية، فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وهددت بشكل غير مباشر بالدعوة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وكان قرار بهذا المعنى قد تم تمريره في فيينا.