شوبير: فيوتشر لن يسمح بانتقال مهاجم للأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، أن إدارة نادي مودرن فيوتشر لن تسمح بانتقال مهاجم الفريق أحمد عاطف إلى القلعة الحمراء.

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية، أن الحديث عن انتقال عاطف إلى الأهلي ربما لا يكون واقعيا رغم أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم، لكن مودرن فيوتشر يبدو متمسكا بنجمه المميز.

وأضاف متحدثا عن موقف مهاجم الأهلي المنتظر: "البعض يقول إن أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي هو القادم للأهلي في يناير، لكن الأمر ليس محسوما بشكل نهائي، فمن الطبيعي أن يتمسك به إنبي أيضا لأنه ليس لديه خيارات هجومية عديدة".

ويسعى الأهلي لضم مهاجم جديد في يناير لتدعيم صفوف الفريق، خصوصا بعدما فشل الفرنسي أنتوني موديست المنتقل للفريق في الصيف في تقديم الإضافة القوية.