حماس: هدنة غزة تتضمن وصول المساعدات الطبية والوقود لكل مستشفيات القطاع

قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنّ هدنة غزة تتضمن وصول المساعدات الطبية والدوائية لكل مستشفيات القطاع دون استثناء.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، أنّ الاتفاق يتضمن إدخال الوقود إلى هذه المستشفيات لاستعادة أعمالها وتقديمها الخدمة للمواطنين.

وأوضح أنّ الاتفاق لا يفرّق بين أي مستشفى سواء في الجنوب أو الشمال، لكنّ جرى الإصرار أن يتضمن الاتفاق كل المرافق الصحية والحيوية والإنسانية.

ونوه بأن الهدنة ستشمل التزاما من الطرفين بعدم إطلاق النار بضمانة الوسطاء الثلاثة (مصر وقطر والولايات المتحدة).

يُشار إلى أن وساطة مصرية وقطرية أمريكية، قادت للتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.