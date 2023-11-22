تفاصيل تصويت برلمان جنوب إفريقيا لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير

صوت برلمان جنوب إفريقيا، لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير، وتعليق العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب حتى يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، يعتبر القرار رمزيًا إلى حد كبير، حيث سيكون الأمر متروكًا لحكومة الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا لتنفيذه.

وقال متحدث باسم الرئاسة إن رامافوزا «يلاحظ ويقدر» توجيهات البرلمان بشأن العلاقات الدبلوماسية بين جنوب إفريقيا وإسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بوضع السفارة.

وأوضح فنسنت ماغوينيا، المتحدث باسم الرئاسة، أن «رامافوزا ومجلس الوزراء منخرطان في هذه المسألة التي تظل مسئولية السلطة التنفيذية الوطنية».

وانتقد رامافوزا وكبار مسئولي وزارة الخارجية صراحة القيادة الإسرائيلية خلال عملياتها العسكرية المدمرة في قطاع غزة، ودعوا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق معهم بشأن جرائم حرب محتملة.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية على الفور على طلب «رويترز» للتعليق.

ويوم الاثنين، تم استدعاء السفير الإسرائيلي في بريتوريا إلى تل أبيب لإجراء مشاورات قبل التصويت، الذي تم تبنيه يوم الثلاثاء بأغلبية 248 صوتًا مقابل 91 صوتًا.

وتم تقديم القرار البرلماني من قبل حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية المعارض (EFF) الأسبوع الماضي، عندما تعهد المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم بدعم الموقف الدبلوماسي المركزي لجنوب إفريقيا، منذ أن أصبح نيلسون مانديلا أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد في عام 1994.