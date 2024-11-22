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رئيس وزراء المجر: سأدعو نتنياهو لزيارة البلاد

وكالات
نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 10:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 10:08 ص

في خطوة تعكس عزمه على عدم الامتثال لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المجر، مضيفا أنه سيضمن عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد نتنياهو.

وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

وبحسب المحكمة، فإن أوامر الاعتقال تصنف على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود والحفاظ على سير التحقيقات.

ومع ذلك، فقد تقرر نشر المعلومات "نظرًا لأنه يبدو أن السلوك المشابه لما تمت مناقشته في مذكرة الاعتقال مستمر".

علاوة على ذلك، تضيف المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك مصلحة في إبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".

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