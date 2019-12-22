مختار مختار «عقدة وهمية» لجماهير الزمالك

يستضيف الزمالك، نظيره الإنتاج الحربي، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة المقرر إقامتها على ستاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الممتاز.

وتعتقد جماهير الزمالك، أنه عندما يواجه فريقهم مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، فهو بمثابة العقدة لمشجعي القلعة البيضاء، بداعي وقوف الحظ بجواره في أكثر من لقاء، إلا أن حقيقة تاريخ مواجهات الفريق الأبيض أمامه تثبت عكس ذلك.

ويدخل مختار مباراته رقم 24 ضد الزمالك في جميع المسابقات، حيث سبق له مواجهة الأبيض 23 مرة، حقق خلالهم الفوز في 6 وتعادل في 4 وخسر 13 مرة، مسجلا 24 هدفاً وأستقبلت شباك الفرق التي قادها ضد الزمالك 34 هدفاً، وكان أكبر إنجاز حققه مختار ضد الزمالك فى نهائى كأس مصر عام 2011 عندما قاد إنبى للفوز بهدفين مقابل هدف على الأبيض.

وتعتبر أولى المباريات التى جمعت الزمالك أمام مختار مختار، كانت موسم 2006-2007، حين كان مدربًا لبتروجت وخسر أمام الأبيض 2 – 1.

ويحتل الزمالك، المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى هذا الموسم، برصيد 14 نقطة ، بينما يحتل الإنتاج الحربى، المركز السادس بنفس الرصيد.