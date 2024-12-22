رسالة قوية من جماهير الأهلي للاعبي الفريق قبل مواجهة بلوزداد

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وجهت جماهير الأهلي الحاضرة في استاد القاهرة لمساندة فريقها أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا رسالة خاصة للاعبين.

وحملت الجماهير لافتات كُتب عليها: "رسالة للاعبين.. بطولات ولا يوجد بديل.. أي استهتار أو خسارة لبطولة تساوي الرحيل".

تلك الرسالة جاءت بعدما كان الفريق قد خسر أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في بطولة كأس التحدي ضمن بطولة الأندية للقارات، ليفقد الأحمر فرصة خوض مواجهة تاريخية ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي البطولة.

وقبل مباراة اليوم أمام بلوزداد يمتلك الأهلي 4 نقاط من فوز على ستاد أبيدجان الإيفواري وتعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.