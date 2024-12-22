معهد الفلك: غرة شهر رجب 1446 يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025

أعلن معهد الفلك أن هلال شهر رجب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 28 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2024 يوم الرؤية.

وأوضح المعهد أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 23– 29 دقيقة.

وأضاف أنه في باقي العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 16–41 دقيقة.

وذكر أنه بذلك تكون غرة شهر رجب 1446هـ فلكياً يوم الأربعاء 1/1/2025.